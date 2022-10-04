Українська актриса Ганна Кошмал, яка прославилася завдяки ролі Жені Ковальової у серіалі "Свати", ніколи не мовчить про війну.

Як пише Politeka.net, талановита артистка Ганна Кошмал не виїжджала з дитиною за кордон заради безпеки, бо почувається потрібною та корисною на Батьківщині.

З початком повномасштабної війни кінозірка перебувала у Львові, але через три місяці повернулася до рідного Києва.

На своїй сторінці в Instagram Анна Кошмал розмістила емоційний пост, у якому поміркувала про відповідальність.

«Мій син у 4 роки співає на пам‘ять гімн України. Я його цьому не вчила. Ці рядки лунають скрізь, навіть мала дитина відчуває в собі цю силу.

Україна зараз приклад незламності, сили духу та боротьби проти справжнього зла для всього світу. Хто б там що не казав, але це дійсно так», - висловила впевненість вона.

За словами Ганни, бути прикладом – велика відповідальність. Тому зараз головне виявити кожному з нас свій незламний характер і продовжити рости та розвиватися.

«Незважаючи на те, що всім нам зараз психологічно дуже важко, я захоплююся кожним, хто продовжує працювати, хто не побоявся змінити рід діяльності і почати все з нуля, хто невтомно волонтерить, хто спрямовує свою лють у корисні справи, хто зміг подолати власну відчай, хто за кордоном не дає забути про нас і закликає до невпинної підтримки, і, безумовно, нашими ДСНС, медиками, захисниками та захисниками, завдяки яким ми досі тут. Я захоплююсь усіма, хто діє і не може інакше. Дякую! 💙💛», - зазначила актриса.

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