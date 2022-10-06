Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри з нової фотосесії та розповіла, як насолоджується восени.

На нових фотографіях Анна знята в цікавій локації, схоже, дівчина скористалася гарною погодою та вийшла на тенісний корт. Перед камерою вона з'явилася у відповідному спортивному вбранні – вузьких чорних лосинах з кофтиною та білою безрукавкою. Доповнює образ темна кепка та кроси, волосся зібране у недбалий пучок на потилиці, а на обличчі легкий макіяж. Анна спокусливо позує з ракеткою в руках, щоправда, на кількох фото вона з візком прибирає опале листя.

У підписі до публікації Неплях написала: "Хочеться насолодитися якомога довше теплом осені". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нові фото моделі, засипаючи її компліментами: "Ви така класна!", "Фотки кайфові вийшли", "Коли вже пограємо!", "Красуня", "Яка мила", "Краса".

Нагадаємо, "За моїм ескізом": Денисенко з "Кріпосної" похвалилася незвичайною прикрасою.

Як повідомляла Politeka, "Мріяла з дитинства": Зарицька з KAZKA розповіла, як потрапила до Нью-Йорка і що задумала там зробити.

Також Politeka писала, що "Така красуня": Квіткова з "Холостяка" вигуляла стильний образ серед карпатських гір, фото.