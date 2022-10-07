Телеведучий згадав, як раніше працював на російському НТВ і був там ведучим новин. Крім того, Олексій Суханов також визнав, що його шокує реакція росіян на вбивство українців.

Телеведучий Олексій Суханов емігрував до України з росії саме з політичних мотивів у 2014 році. Він остаточно вирішив, що не повернеться додому. Телеведучий розповів в інтерв'ю "ЖВЛ" про це детальніше і також зізнався, що після вторгнення росії почало його вражати в росіянах.

Телеведучий згадав, як раніше працював на російському "НТВ" і був там ведучим новин. Але при цьому завжди прихильно ставився до України, за що його звільнили.

"Коли я працював у росії на "НТВ", то був звільнений через Україну. Тому що тоді я прочитав новину на користь України, на підтримку країни. Після цього, того ж дня, мене звільнили", - розповів Олексій Суханов.

Крім того, 2013 року він підтримав український Євромайдан. А після того, як росія анексувала Крим та Донбас, Олексій ухвалив доленосне рішення про політичну еміграцію та переїзд в Україну. Тоді він знав, що матиме "квиток в один кінець", але про своє рішення ніколи не шкодував.

Олексія Суханова також шокує реакція росіян на вбивство українців та ракетні обстріли житлових будинків. Також він скептично поставився до мітингів росіян, які спалахнули лише через мобілізацію.

"Я шокований тим, як вони не можуть зрозуміти, що коїться. По-перше, вони так і не зрозуміли, що сталося 24 лютого. І всі ці протести, які відбуваються на росії, ці страхи, ця біганина на кордонах, все це викликано не розумінням суті трагедії, яка сталася 24 лютого. Це все викликано лише їхнім страхом. Вони рятують свої дупи і не більше того", - упевнений Олексій Суханов.

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