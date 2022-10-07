Телеведущий вспомнил, как ранее работал на российском "НТВ" и был там ведущим новостей. Кроме того, Алексей Суханов также признал, что его приводит в шок реакция россиян на убийство украинцев.

Телеведущий Алексей Суханов эмигрировал в Украину из россии именно по политическим мотивам в 2014 году. Он окончательно решил, что не вернется домой. Телеведущий рассказал в интервью "ЖВЛ" об этом детальнее и также признался, что после вторжения рф начало его поражать в россиянах.

Телеведущий вспомнил, как ранее работал на российском "НТВ" и был там ведущим новостей. Но при этом всегда благосклонно относился к Украине, за что его уволили.

"Когда я работал в россии на "НТВ", то был уволен из-за Украины. Потому что тогда я прочитал новость на пользу Украины, в поддержку страны. После этого, в тот же самый день, меня уволили", - рассказал Алексей Суханов.

Кроме того, в 2013 году он поддержал украинский Евромайдан. А после того, как россия аннексировала Крым и Донбасс, Алексей принял судьбоносное решение о политической эмиграции и перезде в Украину. Тогда он знал, что у него будет "билет в один конец", но о своем решение никогда не жалел.

Алексея Суханова также приводит в шок реакция россиян на убийство украинцев и ракетные обстрелы жилых домов. Также он скептически отнесся к митингам россиян, которые вспыхнули лишь из-за мобилизации.

"Я в шоке от того, как они не могут понять, что творится. Во-первых, они так и не поняли, что произошло 24 февраля. И все эти протесты, которые на россии происходят, эти страхи, эта беготня на границах, все это вызвано не пониманием сути трагедии, которая случилась 24 февраля. Это все вызвано лишь их страхом. Они спасают свои задницы и не более того", - уверен Алексей Суханов.

Напомним, Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире, в чем причина.

Как сообщала Politeka, Суханов назвал единственного человека из рф, чьим заявлениям верит.

Также Politeka писала, что известный телеведущий из рф Суханов похвастался Осадчей долгожданным событием.