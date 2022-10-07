Дружина телеведучого Володимира Остапчука відповіла на запитання користувача мережі та вирішила поділитися планами, як зустріне своє свято.

Як повідомляє Politeka.net, 10 жовтня святкуватиме свій день народження дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк. Вона вже має грандіозні плани на цей день, але несподівано в плани не входить її чоловік. На особистій сторінці у Instagram-stories вона розповіла, як відсвяткує 36-річчя.

Дружина телеведучого Володимира Остапчука відповіла на запитання користувача мережі та вирішила поділитися планами, як зустріне своє свято. Так, відповідаючи на зауваження підписниці, що Христина останнім часом виглядає втомленою і їй потрібен відпочинок, Горняк чесно відповіла, що це справді так і незабаром вона дозволить собі трохи відволіктися.

"Так і є... Багато різних емоцій, тому ця дама завтра їде на дівич-вечір з подругами зустрічати свої 36 років", - написала Христина Горняк і опублікувала архівне фото з дитинства.

А як же чоловік? А про свого чоловіка вона не сказала і планів зустрічати свій день народження з ним у нотаріуса схоже немає.

Варто зазначити, що наприкінці серпня відомий український телеведучий Володимир Остапчук вирушив до Канади, щоб побачитись з дітьми від першого шлюбу. З того часу, а то й раніше, він не публікував знімки з дружиною, так само як і Христина Горняк.

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