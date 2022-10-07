Як повідомляє Politeka.net, 10 жовтня святкуватиме свій день народження дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк. Вона вже має грандіозні плани на цей день, але несподівано в плани не входить її чоловік. На особистій сторінці у Instagram-stories вона розповіла, як відсвяткує 36-річчя.
Дружина телеведучого Володимира Остапчука відповіла на запитання користувача мережі та вирішила поділитися планами, як зустріне своє свято. Так, відповідаючи на зауваження підписниці, що Христина останнім часом виглядає втомленою і їй потрібен відпочинок, Горняк чесно відповіла, що це справді так і незабаром вона дозволить собі трохи відволіктися.
"Так і є... Багато різних емоцій, тому ця дама завтра їде на дівич-вечір з подругами зустрічати свої 36 років", - написала Христина Горняк і опублікувала архівне фото з дитинства.
А як же чоловік? А про свого чоловіка вона не сказала і планів зустрічати свій день народження з ним у нотаріуса схоже немає.
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Варто зазначити, що наприкінці серпня відомий український телеведучий Володимир Остапчук вирушив до Канади, щоб побачитись з дітьми від першого шлюбу. З того часу, а то й раніше, він не публікував знімки з дружиною, так само як і Христина Горняк.
Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.
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