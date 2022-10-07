Как сообщает Politeka.net, 10 октября будет праздновать свой день рождения жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк. У нее уже есть грандиозные планы на этот день, но неожиданно в планы не входит ее муж. На личной странице в Instagram-stories она рассказала, как отпразднует 36-летие.

Жена телеведущего Владимира Остапчука ответила на вопрос пользователя сети и решила поделиться планами, как встретит свой праздник. Так, отвечая на замечания подписницы, что Кристина в последнее время выглядит усталой и ей нужен отдых, Горняк честно ответила, что это действительно так и вскоре она позволит себе немного отвлечься.

"Так и есть… Много разных эмоций, поэтому эта дама завтра едет в девичник с подругами встречать свои 36 лет", — написала Кристина Горняк и опубликовала архивное фото с детства.

А как же муж? А о своем муже она не обмолвилась и планов встречать свой день рождения с ним у нотариуса похоже нет.

Стоит отметить, что в конце августа известный украинский телеведущий Владимир Остапчук отправился в Канаду, чтобы увидеться с детьми от первого брака. С тех пор, а то и раньше, он не публиковал снимки с женой, равно как и Кристина Горняк.

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