Сьогодні, ймовірно, о 6 ранку 8 жовтня, на залізничному мосту через Керченську протоку стався вибух обвалилася частина автомобільного мосту. Сталося це на Кримському мості нібито внаслідок спланованого підриву.
Зайнялися кілька цистерн з паливом, рух автомобілів та поїздів мостом припинено. На місці працюють екстрені служби Росії. Окупанти вже пообіцяли "розібратися із вандалами".
Українські артисти ж відреагували на безглузді погрози росіян із гумором та пораділи важливій новині для багатьох українців:
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"Якщо ваш подарунок на ін не схожий на міст, що горить, то навіть не думайте мене запрошувати!" – пише Огневич. Астаф'єва, Михайло Заливако, Маша Єфросиніна, Даша Ульянова, Ганна Саліванчук також підтримали.
Маша Єфросиніна представила щасливий кадр із ранкового відпочинку у ліжку.
За її словами, ранок суботи почався ідеально і тепер багато українців можуть посміятися з "захищеності" Росії в Криму, про яку вони раніше заявляли. За даними в мережі, підрив стався о шостій ранку, а причини все ще встановлюють.
«Коли прокинулася, а… Крим 🔥Скій» - написала Єфросиніна з посмішкою на обличчі.
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