Популярна українська телеведуча та зірка "1+1" Алла Мазур, яка пережила онкологію, часто ділиться з шанувальниками своїми думками та новинами на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала палаючий Кримський міст і розповіла про знаки долі для росіян.

На фото та відео, які облетіли всі соцмережі та стрічки новин 8 жовтня, можна побачити, як горять залізничні цистерни з пальним на Кримському мосту, а також те, що залишилося від дорожнього полотна.

У підписі до публікації Мазур прокоментувала вибух і нагадала росіянам про "знаки долі": "Кримський міст! Так вітаємось сьогодні з сусідами після "доброго ранку". Покарання невідворотне, рашисти! Всі знаки долі про це вам нагадують…".

Користувачі відразу почали коментувати публікацію телеведучої: "Це найкращі новини! За Харків, за Україну", "Все російське горітиме, горітиме і знищиться", "Як же добре! Слава ВСУ!", "Горить шикарно", "Картина маслом" ", "Які ж молодці ті, хто правильно курити вміють! Це-справжній шедевр майстерності!", "На це можна дивитися вічно!", "Молодці, найкращі у світі воїни. Слава ЗСУ", "Як бальзам на душу", " Кращих новин і не вигадаєш", "А ми попереджали".

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