Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль почала активніше спілкуватися з фанатами і тепер нерідко ділиться своїми зауваженнями у Телеграм-каналі. Також Тіна вміє посміятися з себе, тому на Хелловін вирішила показати досить кумедний колаж.
"Що ж, Хелловін так Хелловін. На злобу дня" - прокоментувала з іронією Тіна. Також вона потішила самими образами, порівнюючи себе із популярним персонажем. Для схожості на одному із кадрів Тіні навіть домалювали п'ятачок.
«Канон; Самоіронія наше все; ось це я розумію 👍🏼; Добре 😫; хто створює ці мімчики? а можна другу фотку в оригіналі 🌚; Як завжди з гумором; мене виносьте; Тинечко ти найкраща; Пеппа-анорексика; Ахах Тіна 🤣🔥; Я не був би настільки впевнений» - пишуть у мережі.
Також артистка вирішила похвалитися новим чином, вона одягла сукню з трендовим принтом тай-дай.
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Вбрання з декольте об'ємними рукавами, високим вирізом і пір'ям виглядало досить яскраво, а чорні босоніжки на шпильці доповнили її образ. Причому також помітна оновлена зачіска з локонами зірки, що посвітліли.
Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.
Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном.