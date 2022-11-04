Художня гімнастка, учасниця шоу "Танці з зірками" Ганна Різатдінова відверто розповіла про ситуацію, за яку їй було дуже соромно.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка дала дуже важливу пораду батькам юних спортсменів.

"Чи знають ваші діти, під яку композицію вони роблять свою вправу? Артист, виконавець, композитор, аркестр, саундтрек? Ви не уявляєте наскільки це важливе питання! Пам’ятаю, у мене не виходило висловити мою вправу зі стрічкою «Кармен» і зі зрозумілої причини, я просто не знала що саме і як потрібно висловити 😰 Зробити усмішку або брівки будиночком, це не означає висловити емоцію ❌", — пояснює Різатдінова.

Ганна зізналася, як колись сама втрапила в таку незручну ситуацію.

"Пам’ятаю, як мені було соромно, коли я не змогла відповісти на запитання «хто композитор моєї вправи» 😓 Після цього випадку, я насамперед після постановки, дізнавалася все про походження композиції…", — додала гімнастка.

Різатдінова закликала батьків допомагати дітям у цьому питанні, адже це насамперед розвиток гімнастки.

"Дівчатка повинні розуміти, що вони хочуть сказати у своєї вправі. Не забувайте, що художня гімнастика, це не лише про елементи та складність, це про емоційність та вміння виразити себе на килимі 💃Повірте, на килимі усі бачать інтелект кожної гімнастки 🔍", — наголосила зіркова спортсменка.

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