Співачка Тоня Матвієнко, яка є дружиною Арсена Мірзояна та донькою Народної артистки України Ніни Матвієнко, зворушливо привітала свою старшу дочку.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала пост, присвячений її доньці від першого шлюбу Уляні, яку Тоня народила коли їй було всього 17 років. 6 листопада дівчині виповнюється 24 роки.

"Вітаю тебе, моє сонечко, з твоїм днем ❤️ я все пам’ятаю, який був неймовірний сюрприз - чекала Марка, а народилася Уля🌞 Ти у мене особлива дівчинка, а сьогодні, в твої 24 роки, можу сказати - дівчина. Бажаю тобі ніколи не опускати руки, ніколи не сумувати, ніколи не розривати свою прекрасну, добру душу. Щастя тобі, любові і віри! Я скоро буду поряд. Ти мій сюрприз навіки. Мама", — написала Матвієнко.

Співачка також показала підбірку рідкісних фото з донькою, на яких окрім них також засвітилися Ніна Матвієнко та донька Тоні від Арсена Мірзояна Ніна.

Українці в коментарях приєднуються до привітань: "Вам дуже повезло з бабусею ❤️"; "Від щирого серця вітаю, бажаю міцного здоров'я, і хай Господь благословить і береже"; "Вітаємо!!! Миру і здоров'я на многії многії літа!".

Раніше Тоня Матвієнко розповідала, що її донька Уляна десь 2-3 місяці після повномасштабного вторгнення рф була в Берліні, але потім повернулася в Україну, бо хотіла волонтерити та працювати на благо батьківщини.

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