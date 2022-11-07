Як пише Politeka.net , Анна Богдан – відома українська блогерка. Дівчина перемогла на проекті "Холостяк", де був Михайло Залівако. Пара довгий час разом зустрічалася, але зрештою вирішила розійтися. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Богдан опублікувала фото, де позувала з довгим волоссям.

"Щось стала сумувати за довгим волоссям.

І так завжди спочатку відрощуємо, потім зрізаємо, відрощуємо, зрізаємо…

Але все ж таки маю питання до вас. А з якою зачіскою подобаюсь вам я?», - написала Ганна.

Фанати почали активно обговорювати фото:

"Однозначно з розкішними довгими", "Мені більше подобається каре", "Не з каре і не довгим. З середніми", "Коли з середини людина світиться, то не важливо коротке або довге у нього волосся, воно вже красиве!", " Мені подобається середня довжина до ліктя може трохи коротше, дуже довге, яке було останнім часом, не дуже ((, а так Ви красуня)".

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