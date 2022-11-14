Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко показала відео з серця Києва на Печерську в Лаврі, яке розлютило українців.

Відома українська ведуча, яка з перших днів вторгнення окупантів висвітлює ситуацію в Інстаграм, продовжує публікувати обговорювані теми за добу. На цей раз Падалко розповіла, як Херсон продовжує святкувати визволення міста (фото 1 – Д.Ларін, УП).

«Люди вихідними збиралися у центрі, куди й надалі прибувають наші військові (відео 2-3), зокрема, на площі з'явився командувач ОК «Південь» Андрій Ковальчук, який керує звільненням Херсонщини (відео 4)

ЗСУ поширили унікальні кадри, як вони заходили до Херсона 11 листопада та як їх зустрічали місцеві (відео 5), а херсонці показали, як в окупації ховали українські прапори (відео 6)

Також ЗСУ тримають східний фронт. Бахмутський напрямок залишається найскладнішим, але й там наші військові мають певні успіхи (відео 7)» - ділиться Падалко.

Була й зрада дня: у серці Києва на Печерську у Лаврі прославляють росію (відео 9). СБУ вже пообіцяла розібратися.

У мережі особливо бурхливо відреагували на поведінку в Лаврі:

«А парафіяни! Всіх так як у раші-в каталажці за підтримку агресора; Давно настав час виганяти гніздо московських попів з України. Нечисть; Як це? У Лаврі на Печерську. У голові не вкладається; Якщо й відмовлятися від усього кацапського, то насамперед московського патріархату!; Лавро, вже у печінках зі своїми ковзанами! Боже, я шокована тим співом у церкві. Волосся на голові дибки стає».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.