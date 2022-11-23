Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався у житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував відео, яке є фрагментом із кліпу, та запросив шанувальників на перший із початку війни концерт у Києві.

У короткому відео Melovin показав фрагмент кліпу на пісню "Таємний знак", яку заспівав у дуеті зі співачкою SOWA. У цій відеороботі артист приміряв незвичайний образ із яскравим макіяжем та зачіскою-каре.

У підписі до публікації Костя написав: "Київ! Чекаю на тебе 18 грудня, напередодні дня Святого Миколая, щоб відчути і хоча б на кілька годин поринути в атмосферу свята. Це для тебе Таємний Знак".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію виконавця: "Крейда, чудова пісня і чарівно гарний кліп, щойно його знову переглянула, пейзажі неймовірні", "Чекаючи", "Така чиста і світла музика!", "З нетерпінням чекаю цього концерту!", "Чи можна пройти квитком, який був на 11 квітня?", "Яка гарна пісня, Мел, люблю дуже сильно твій голос", "Сонечко, люблю тебе!", "З квитком немає проблем, тільки з приїздом, але це таке", "У цьому кліпі знялися твої друзі. Увічнив не тільки в серці, а ще й у своїй творчості".

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