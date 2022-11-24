Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кадром із укриття, на якому показала, що робить під час повітряних тривог.

Зазначимо, раніше Ірина розповіла, що з початку вересня її команда Mozgi Group переїхала до нового офісу в Києві, і зважаючи на все, місце підбирали із затишним укриттям. Тож тепер продюсер та її співробітники можуть працювати навіть під час повітряної тривоги.

У сторіс Горова показала, як саме це відбувається. На знімку вона з ще однією дівчиною знята у підвалі з яскравим підсвічуванням, обидві сидять з ноутбуками і захоплено щось обговорюють. "Повітряна тривога. Працюємо ще більше", - підписала сторіс Ірина.

До речі, на знімку можна побачити, що навіть у робочій обстановці продюсер залишається стильною. Вона позує у вкорочених чорних штанях з модними кросами та білому жилеті з темною водолазкою. Волосся Іри недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та серйозний вигляд.

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