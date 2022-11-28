Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста Дзідзьо Михайла Хоми. Знаменитість прославилася завдяки "Фабриці зірок", яка вийшла 2007 року, де Олі вдалося перемогти. Зірка вже 21 рік полягає у стосунках та виховує єдиного сина Нестора. Не забуває і про Олю та про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка показала сина Нестора, який захворів після відвідин школи фізично.

"У машині Нестора почало трясти. Він злякався і розплакався. руки та ноги холодні. Губи сині. Хоча температура 37,5. Я зателефонувала лікарю. У таких умовах - нурофен і свічка, якщо є необхідність. Пити ковтками і тепло укутати. 10 хвилин треш і відпустило. Заснув", - поділилася Оля своїми переживаннями.

"Що ви? Я у темряві. У темряві збиваю температуру Нестору, яка стрибає", - розповіла Оля на ще одному сторісі.

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