Катерина Репяхова вирішила здивувати своїх передплатників та показала, як Віктор Павлик здивував її з самого ранку.

Як повідомляє Politeka.net, через регулярні потужні масовані ракетні удари з боку Росії в Україні серйозно пошкоджені енергетичні системи. Тому майже вся країна страждає від віялових відключень світла. Дружина українського артиста Віктора Павлика наочно показала у Instagram, як вони провели час без світла та чим чоловік зміг її неймовірно здивувати.

Так, Катерина Репяхова зізналася, що єдине, що вона встигла зробити при світлі – це заварити собі філіжанку кави. Відразу після цього світло вимкнули.

Крім того, дружина українського артиста Віктора Павлика показала, що попереднього вечора вони теж провели без світла. За цей час вони разом змайстрували для сина Михайла гральний столик, який подарував хлопцеві його хрещений.

Також Катерина Репяхова вирішила здивувати своїх підписників та показала, як Віктор Павлик почав прибирати у великій кімнаті, доки не було електрики. Жінка зізналася, що сама залишилася шокована побаченим.

"Вперше за 7 років знайомства з чоловіком, я побачила, як він миє підлогу. А ще він спеціально купив якусь модну швабру", - написала дружина музиканта і залишила емодзі, яке сміється.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

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