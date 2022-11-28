Екатерина Репяхова решила удивить своих подписчиков и показала, как Виктор Павлик удивил ее с самого утра.

Как сообщает Politeka.net, из-за регулярных мощных массированных ракетных ударов со стороны россии в Украине серьезно повреждены энергетические системы. Поэтому почти вся страна страдает от веерных отключений света. Жена украинского артиста Виктора Павлика наглядно показала в Instagram, как они провели время без света и чем муж смог ее крайне удивить.

Так, Екатерина Репяхова призналась, что единственное, что она успела сделать при свете - это заварить себе чашечку кофе. Сразу после этого свет выключили.

Кроме того, жена украинского артиста Виктора Павлика, показала, что предыдущий вечер они тоже провели без света. За это время они вместе смастерили для сына Михаила игральный столик, который мальчику подарил его крестный.

Также Екатерина Репяхова решила удивить своих подписчиков и показала, как Виктор Павлик принялся убирать в большой комнате, пока не было электричества. Женщина призналась, что сама осталась в шоке от увиденного.

"Впервые за 7 лет знакомства с мужем, я увидела, как он моет пол. А еще он специально купил каку-то модную швабру", - написала жена музыканта и оставила смеющееся эмодзи.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.