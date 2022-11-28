Український телеведучий та боєць ЗСУ Даніель Салем розповів про момент, як одного разу ледве не попрощався із життям.

Український телеведучий та боєць ЗСУ Даніель Салем розповів про другу контузію, яку отримав під час зіткнення з ворогом. Після чергового поранення шоумен оглух на одне вухо і пошкодив хребет. У програмі "Як ти" з Григорієм Решетником воїн докладніше розповів про це.

"Ми - штормова група працювали десь 20 метрів від орків, ми стріляли з РПГ і один росіянин виліз на гірку і кинув уламкову гранату. Я встиг впасти і звук від гранати влучив мені у вухо. Осколок влучив командиру в шию, замкомандиру - в ногу. Вони почали стріляти в нас, одна куля потрапила мені в бочину, друга - у броник і так я отримав другу контузію та тріщину в хребці", - розповів Даніель Салем.

Він також розповів про момент, як одного разу ледве не попрощався із життям. Під час бойового завдання він відстав від побратимів і більше доби провів один у окопі, лежачи на спині.

Телеведучий Даніель Салем зізнається, що в такі моменти відчуваєш сильний страх, бо нічого не можеш сам зробити. Навіть сходити нормально до туалету немає можливості. Якогось моменту він був готовий навіть вибухнути на гранаті, але почув машину командира і розплакався.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.