Так, Дантес зізнався, що говорити про свої нові стосунки не хоче, адже за десять років їхньої родини з Дорофєєвою він уже так наговорився про це, що повірив у те, що вони саме такі, як він говорить.

"Насправді треба було дивитися на стосунки, а не на те, що ми розповідаємо", - зізнався Дантесв в інтерв'ю YouTube каналу "Розмова", давши зрозуміти, що реальне життя та інтерв'ю – це іноді різні речі.

Надалі Дантес хоче утриматися від демонстрації особистого життя на такому рівні, на якому це було у шлюбі з Дорофєєвою.

"Я зрозумів, що якщо у вас щось є, ти і не хочеш щось показувати", - каже він.

Також Дорофєєва зазначила, що у їхніх стосунках із Надею «є й інші проблеми».

«Коли ми розходилися на початку лютого, я для себе відповів, що ми не любимо один одного. Ми думали пожити окремо, дати час подумати близько місяця. Але почалася війна, а потім почалося ще щось, і ніхто нікому не дав часу», - розповів артист.

До того ж, каже Дантес, картина його розставання з Дорофєєвою набула для нього зовсім інших форм.

«До 1-2 лютого у мене була така картинка. Далі у мене інша картинка та причини інші, але це вже не на моїй совісті, і не мені розповідати про це», - сказав Дантес.

Артист зізнається, що в нього є образи, він пережив агресію та ненависть, але далі не йому жити «з цією кармою».

Ймовірно, Дантес має на увазі стосунки Дорофєєвої з другом їхньої родини та ресторатором Михайлом Кацуріним. Дорофєєва та Дантес, а також Михайло та його дружина Даша були близькими друзями. Сімейні пари проводили час разом, їздили на відпочинок.

Як відомо, після того, як шлюб Дантеса та Дорофєєвої перестав існувати, Володимир почав будувати стосунки з Дашею Кацуріною.

«Я обіцяла своєму психотерапевту тут не страждати, але повномасштабна війна у твоїй країні, зрада та розлучення з двома дітьми – це важко», — зізнавалася Кацуріна у своєму Інстаграм у червні цього року.

У свою чергу Дантес підтвердив, що Даші розлучення далося непросто.

«Я коли дізнався про розрив Кацуріних, мені було не так погано, як Даші. Ми довго розмовляли, я її підтримував. Це просто дружба, яка переросла у відносини», - розповів Дантес про свої нові стосунки.

Зазначимо, що шанувальникки та підписники Дантеса бажають йому щастя у нових відносинах і висловлюють впевненість у тому, що в нього в житті все вийде:

"Слова підтримки Дантесу за все, що він робить: тренер у Лізі Сміху, визнання відповідальності, перехід на українську мову. Чекаю на україномовний альбом", "Для мене Дантес ніколи не був чоловіком Дорофєєвої, а творча окрема особистість! Прекрасний!", "Я не слухаю музику Дантеса, але, як людина, він мені подобається дуже давно. У ньому дуже багато позитивних рис, а почуття гумору та харизма просто неймовірні", "Я ніколи так не помилявся в людях, як у Дантесі! А тепер пишаюся ним! Дядько, ти дуже крутий! Відвертий, щирий і патріотичний! Можливо це також тому, що коли люди спілкуються однією мовою, то відчувають один одного!", " Дантес талановита людина! Молодець. У нього реально дуже багато талантів".

Нагадаємо, Дорофєєва розповіла, як вони з Кацуріним люблять проводити час.

Також співачка відреагувала на хейт на її адресу після розриву із Дантесом.

Крім того, Politeka.net писала, що в актора Тараса Цимбалюка новий роман після розлучення.