Популярна українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала новий кліп та представила пісню, в якій висловила усі свої почуття.

Нова пісня Alyona Alyona називається Мамо, я не така, а кліп вона знімала в порожній електричці-вузькоколійці, мабуть, це було ще влітку. У своїй пісні реперша начебто звертається до мами, якій розповідає про свої переживання через війну в Україні. За словами артистки, українці воюють не лише із зовнішнім ворогом, а й із внутрішнім – негативними емоціями всередині кожного з нас.

"Колись мені здавалося, що я найдобріша людина у світі. Ця війна показала мені те, що я можу бути злою, вмію сильно ненавидіти і бажати смерті. Але нам важливо не забувати те, якими ми є насправді. І нам важливо ніколи в житті не опускатися до рівня нашого ворога. Найчастіше всіма своїми станами ми ділимося зі своїми матерями. І мені навіть складно уявити, що зараз коїться у серці кожної з них. А я ділюся з вами сокровенним і дякую кожному хто пише мені в особисті повідомлення та ділиться своїми емоціями, розповідає про сльози, гнів та переживання", - поділилася Alyona Alyona.

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