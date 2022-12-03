На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар наголосив, що дуже важливо знайти себе, бути наполегливим і постійно вчитися. Володимир Ярославський почав працювати з 16 років. Обрати професію йому допоміг тато.

"Це він першим помітив мій хист до кулінарії. Так я спочатку з відзнакою закінчив коледж, а потім навчався в університеті. Коли я почав працювати шефом мені весь час здавалося, що моїх знань недостатньо. Тому за кожної нагоди я намагався проходити стажування у відомих шефів. Я витрачав усі гроші, вихідні дні та відпустки на подорожі, під час яких постійно навчався, відвідував нові ресторани й відкривав для себе щось нове", — пригадує зірка "Мастер Шеф".

Але йому хотілося пройти навчання в кулінарній школі за кордоном. Навчання було дорогим і потрібно було добре знати мову. Але Ярославський підготувався і першим з України вступив до Paul Bocuse Institut у Франції.

Потім він знову багато подорожував і стажувався в ресторанах, що входять в список гіда Michelin та The world's 50 best restaurants, серед них: Ledbury в Лондоні, Tickets в Барселоні та багато інших в ОАЕ, США, Іспанії, Великій Британії, Італії. А пізіше відкрив два свїх ресторана в Україні. З 2019 року Володимир Ярославський став суддею шоу "Мастер Шеф".

"Як ви думаєте, зараз мені ще хочеться вчитися? Так! Світ кулінарії безмежний і багато всього постійно змінюється. І ще один секрет - ніколи не зупинятися! Ми українці ніколи не зупиняємося і не зупинимося на шляху до перемоги!", — додав шеф-кухар.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.