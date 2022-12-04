Артистка, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, на своїй сторінці в Instagram поділилася враженнями від поїздки.

"Завершився наш тур, і найкращим його завершенням були слова хлопця, який придбав у нас прапор за 3.600 $ , щоб відправити кошти на благодійність: «Дівчата, діаспори більше немає. Є українці, розкидані по всьому світу, але єдині. Є ті, хто тут досі не прокинувся. Але почувши ваші пісні, ми усвідомлюємо: «То ось хто я! То ось, яка моя мова! Он хто наші предки!». Люди, які не розмовляли українською, бо забули, почали знову щебетати! Дякую вам, дівчата! Ви не розумієте, що ви зараз зробили!». Я ці слова запам’ятаю на все життя. Альона і Настя так само, впевнена", — пише Jerry Heil.

На аукціонах протягом туру Північною Америкою артисткам вдалося зібрати 18 тисяч доларів.

"Дякую всім, хто виклав зі свого кармана чималі суми. Така плата за майбутнє наших дітей і дітей наших дітей! Тому продовжуємо працювати! Попереду нацвідбір на Євробачення. Кожен з нас зараз зацікавлений, щоб українська пісня транслювала НАС. Чесно, дуже вражена відгуками і коментарями в ютюб на каналі Суспільного! Дякую вам, що відчуваєте цю пісню так, як і я, коли писала її. Ми всі в цьому світі для того, щоб служити. Але українці своєю службою зараз змінюють світ. І себе💙💛", — додала Яна.

Нагадаємо, що Jerry Heil показала, як змінилася її зовнішність за шість років.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona влаштувала ефектні танці з Jerry Heil, кадри.

Також Politeka писала, що Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру.