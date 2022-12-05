Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка записала відеозвернення до сторісу, в якому відповіла на критику через її вечірки проекту Ukrainian Women Unity.

У своєму зверненні Ілона розповіла, що натрапила на критику деяких користувачів, бо під час війни проводить вечірки свого жіночого клубу. За словами хореографа, їй попався піст, у якому написали, мовляв, хтось живе, а хтось виживає. Тому вона закликала таких критиків залишатися людьми і робити все можливе для перемоги.

"А знаєте, що ще мене обурює в людях? Що, коли попліткувати, поговорити, всі такі розумні, ідейні, всі знають, як правильно зробити, як не нашкодити, як допомагати треба, як треба зберігати. А коли доходить до справи, до допомоги, то язик, вибачте, в ж*пі. Тож давайте так. У кого є тільки слова, а немає справи, будь ласка, ось там, де ви є - заткніться і сидіть тихенько, чекайте, коли ми переможемо", - вибухнула Гвоздьова на своїх хейтерів.

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