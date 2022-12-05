Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Під час останнього епізоду шоу Алекс встиг поцілуватись із учасницею – моделлю Катериною Лозовицькою. Учасниця опублікувала цей фрагмент шоу у своєму Інстаграмі, де за нею вже стежать десятки тисяч фанатів.

"Перший поцілунок…

Чесно кажучи, незважаючи на момент із «здивуй мене», я знала, що поцілунок відбудеться на наступному нашому побаченні. За моїми відчуттями, це було дуже логічно і очевидно.

Мені вже цього хотілося, йому теж. Я вирішила, що слідуватиму своїм відчуттям і поривам.

Так, ми не мали достатньо часу разом. Так, можливо, наша історія почалася не так, як я собі уявляла. Однак, коли зароджуються справжні симпатії та залучення, то вони затьмарюють усі проблеми та обставини.

Я дозволила собі стати ближчим до Алекса і відключити голову. І в тому моменті це було неперевершено.

Перший поцілунок на заході сонця. Чи буває щось романтичніше взагалі?", - написала Катя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви красуня і взагалі добра людина", "Котя ти найкраща дівчина на проекті. Красива, врівноважена, на відміну від деяких учасниць, вихована, не скандалістка. Відразу зрозуміло, навіщо ти прийшла на проект", "Якщо ви не виграєте, то я марно дивлюсь".

Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" Топольського жорстко висловилася після скандалу на шоу

А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Топольський зізнався, з якими дівчатами йому неприємно бути на проекті

Також Politeka писала, що фаворитка "Холостяка 2022" Топольського засвітила розкішну фігуру у купальнику



