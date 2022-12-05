Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайчик", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кумедні фото, на яких показала ситуацію зі жуйкою, яка знайома багатьом.

Пост Юлії складається з трьох фото - спочатку вона надує міхур, потім настає момент, коли він лопається, а наприкінці дівчина позує з цими залишками жувальної гумки на обличчі. При цьому вона виглядає впевнено та незворушно. Перед камерою "Зайчик" з'явилася в блискучому топіку на бретельках, її волосся розпущене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Бельченко грайливо написала: "oops". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Остання фотка вогонь", "Залипухи, так, як і краса, вимагають жертв", "Крутяк", "Вау", "Веселі фотки", "Відмінні фото", "Дуже цікаве фото", "Кращі фото!", "Прикольно!", "Вау! Так прикольно вийшло", "Юлія, 29 років", "Юль, відразу згадую фразу: "Лопнув, як мильна бульбашка". Так іноді кажуть, якщо не справдилися надії чи плани. Сподіваюся, ти не про це? Жартую, оригінальні фото. Перше дуже класне", "Клас".

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