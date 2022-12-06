Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка вклала фрагмент нового кліпу, в якому з'явилася в нескромному образі.

Як виявилося, Мішель записала нову пісню українською мовою та зняла на неї чуттєвий кліп. У ролику співачку можна побачити в загадковій локації з м'яким світлом, вона позує на ліжку. Перед камерою Мішель з'явилася у спокусливому образі – світлій блузці з корсетом та білих панчохах із мереживом, що тільки підкреслило її витончені форми. Волосся співачки зібрано у недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Андраде написала: "Коли ми залишаємося наодинці, завжди приходить істина. Усі відповіді на наші запитання – там, у тиші... Я навчилася бачити світло серед вогнів і нести його через музику. Сьогодні дарую його вам у новій відеороботі".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Мішелько, як красиво", "Дуже-дуже красиво", "Моя талановита дівчинка. Яка ти красива", "Вау, Мішель, це кайф!", "Привіт, нехай світла буде більше", "Ну дуже чуттєво", "Вітаю тебе з цією музикою, ось дуже крута музика", "Пісня кайф", "Пісня відмінна, світло завжди потрібне. Людям зі світлою душею ще складніше в ці часи", " Вітаю тебе, Мішель, з прем'єрою такої неймовірної пісні", "Дякую, що перейшли на українські пісні".

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