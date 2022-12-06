На своїй сторінці в Instagram зірка пояснила, для чого нам потрібні вуглеводи та скільки треба їх з'їсти, щоб заробити діабет.

"Так, людина може існувати без вуглеводів в раціоні. В такому разі глюкоза буде синтезована в основному із білків. Однак такий раціон викличе погіршення самопочуття. Норма: 3-5 г на кг ваги = якщо важу 60 кг*3 = 180 г на день. Для прикладу: Яблуко (150 г ) = 17 г вуглеводів ( інше, вода, жир 0,22 г, білок 0,42г), торт шоколадний (150 г) = 58 г вуглеводів, печиво (150 г) = 79 г вуглеводів, картопля відварна (150 г) = 24 г вуглеводів", — пише Аніта Луценко.

Якщо за день ми з’їдаємо більше 400 г вуглеводів, то з’являється ризик виникнення діабету. При цьому, за словами тренерки "Зважені та щасливі", чим більше тренуєшся чи маєш фізичного навантаження, тим більше організм вміє витрачати вуглеводи без погіршення здоров'я.

"Чи можна жити без вуглеводів? Так. Але навіщо, правда, не розумію. Коли можна їсти вуглеводи і мати і енергію, і смачно їсти з насолодою рецепторів, і при цьому мати здорову нормальну вагу і бути стрункою. Тож висновок: все потрібно в міру. І не багато, і не замало — і буде нам щастя. Звинувачувати вуглеводи у надлишковій вазі не можна: бо зазвичай люди, що їдять і пьють багато вуглеводів - також споживають багато і жиру, алкоголю, і в цілому перебирають з калоріями за рахунок усіх видів їжі, ведуть малорухомий спосіб життя і ще мають інші некорисні звички", — наголосила експерт.

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