Співачка Оля Цибульська, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, показала, як виглядає у своє свято.

Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка та кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка вже понад 20 років разом зі своїм чоловіком, з яким виховує сина Нестора. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться своєю творчістю та особистими кадрами.

А цього разу Оля вирішила поєднати та показала, як виглядає у День народження, а також презентувала нову пісню "Колишній.

"Мені 27 і я досі не зрозуміла .... Що насправді мені 37", - написала Цибульська у своєму відео.

"Я в шоці. 1. Мені сьогодні 37. 2. 16/12 прем'єра мого нового розривного треку "Колишній", який оселиться у твоєму серці", - написала Цибульська.

Юрій Горбунов привітав Олю в коментарях: "Багато літа!! Нехай усі мрії збудуться!! Перемоги нам!!".

До привітань також приєдналася Лілія Ребрик: "Вітаю, Олечко! Миру, здоров'я та радості, незважаючи ні на що! Запалюй! Надихай! Мрій!".

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська зізналася, скільки у неї було чоловіків.

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