Як повідомляє Politeka.net , цього року вперше українці самостійно обирали журі Нацвідбору на "Євробачення". Згідно з результатами голосування у додатку "Дія" українська співачка Джамала стала одним із членів журі. На своїй сторінці в Інстаграм-Сторізі вона назвала свої критерії оцінки учасників Нацвідбору.
Артистка зізналася, що насамперед звертатиме увагу на пісню виконавця.
"Крім власне музичної складової, я завжди акцентую увагу на історії, яку розкриває та чи інша композиція. Вона повинна бути щирою, йти від щирого серця, тільки тоді є шанс, що музична композиція зачепить", - пояснила Джамала.
До того ж, Джамала звертатиме увагу на живе виконання пісні, вокальні дані, вміння виконавця триматися на сцені, адже пісенний конкурс "Євробачення" - це насамперед живе виконання.
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Варто зазначити, що згідно з результатами голосування, суддівські місця зайняли не лише Джамала, а й Тарас Тополя, а також Юлія Саніна. А Тіна Кароль залишилася незадоволена результатом, оскільки кількість голосів за неї майже така сама, як за Саніну.
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.