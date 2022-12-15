Справа в тому, що зірку звинувачують у плагіаті треку Біллі Айліш Lovely, презентовану в 2008 році. Дует Two from Zoo зробив про це окрему посаду, всіляко намагаючись привернути увагу до поміченої подібності.

Примітно, на схожість треків вказав Євген Тріплов. Його самого раніше вже звинувачували у плагіаті пісні Агутіна та Шнурова "Якась фігня".

«Навіщо писати нову пісню, якщо можна взяти перевірений хіт 2018 року, який має 1,5 мільярда переглядів на Ютубі, додати кілька патріотичних сумних слів про війну і говорити всім, що написали нову пісню, правда? Українці не слухають закордонної музики і нічого не впізнають, правда? 🥴» - заявили у пості.

Також там значиться, що колеги Злати вирішили цього нібито не помічати і почали замовчувати те, що сталося.

«Поки Біллі Айліш підтримує Україну і неодноразово говорить про неї, ми тим часом красти її пісні, seriously?» - додають також у мережі.

У коментарях думки людей розділилися:

«Може, вона думала, що Біллі в Україні ніхто не слухає, як її (Злату) у світі, ніхто не слухає? 😅; Могла б хоч назвати це кавером, а чи не присвоїти собі чужу пісню:/; Мені здається, що робити заяви в голос – не надто культурна історія. Перші п'ять нот однакові, тональність, це правда... але різні обставини, іноді це зовсім ненавмисно; Просто в цьому цькуванні немає сенсу ... пісня якщо потрібна, житиме, хоч і схожа на іншу; Загалом не схоже. Пісні повторюватимуться або нагадуватимуть один одного 🤷🏻‍♂️; Послухала обидві пісні. Не чую тут саме плагіату. Так, у приспівах у них перший пасаж із 5 нот ідентичний. Але ціла пісня значно відрізняється».

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.