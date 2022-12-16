За словами Денисенко, вона фанатка «Танців з зірками», але все ж таки їй довелося відмовитися від участі.

«Мені говорили – це супершоу, беріть участь, але грошей ми вам не заплатимо. Я сказала: «Вибачте, ні», тому що я витрачатиму свої сили на це», - зізналася Денисенко в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Єфросиніна зізналася, що коли вона дізналася про відмову Наталки від участі в шоу, вона дуже здивувалася.

«Я коли дізналася про це, я чесно, навіть перепитала людину, яка мені про це розповіла: «Серйозно?». У це шоу деякі зірки просяться самі, деякі іноді навіть пропонують самі доплатити, деякі отримують гонорар. Кожен домовляється із продюсером по-різному. Але це шоу безумовний прайм і безумовна гарантія, що ти будеш на медійному порядку денному кілька місяців», - дивується Єфросиніна.

За словами Денисенко, вона мала причину для відмови.

«Я ціную себе, я нормальна людина, я розуміла, що мені потрібно буде віддати туди всю себе, відмовитися від зйомок, не бачиться з дитиною. І я не можу собі такого дозволити безкоштовно», - пояснила актриса.

Нагадаємо, що сама Маша Єфросиніна була учасницею цього шоу.

Зірка «Кріпосної» також пояснила, що перед нею став вибір – або «Танці з зірками» або зйомки.

«Я знала, що в мене будуть роботи, кілька проектів і я розуміла, що я просто вмиратиму. І мені треба було або відмовлятися ... А я не хотіла втрачати гроші, можливість. Ось так! Якщо покличуть ще й скажуть, що заплатять мінімум, я скажу «Окей, добре», - запевнила Денисенко Машу Єфросинину.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розповіла про скандальну бійку свого чоловіка.

Також повідомлялося, що Денисенко показала дулю російським колегам.

Крім того, Politeka.net писала, що Наталка Денисенко відповіла на звинувачення у зраді.