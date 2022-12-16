Як повідомляє Politeka.net, 16 грудня, з самого ранку у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу через черговий масований обстріл з боку Росії. Відомо, що країна-терорист випустила по наших мирних регіонах понад 60 ракет.



Фронтвумен рок-гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна показала на своїй сторінці в Інстаграм , як пересиджувала тривогу.



Фронтвумен гурту "The Hardkiss" показала, де ховається зі своїм домашнім вихованцем. Так, щоби підтримати українців, співачка поділилася своїм фото. Вона показала, як пересиджувала повітряну тривогу в підвалі разом зі своїм собакою. Юлія позувала в теплій кофтині і без макіяжу, із зав'язаним у хвіст волоссям.

У коментарях користувачі мережі ділилися своїми думками про черговий обстріл з боку російських окупантів: "Як ніколи стала розуміти суть маминої консервації", "Собака синові було правильним рішенням для всіх", "Люблю вас", "З обока рятує, заспокоює, відволікає всю війну... чухайте йому пузо і обидва щастя ... ".

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатально з ефектними кісками.

Як повідомляла Politeka, Саніна із The Hardkiss розповіла, як українці можуть потрапити на їхній концерт.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.