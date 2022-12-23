Популярна інстаграм-модель вирішила показати, як веселиться на вечірках перед новорічними святами. При цьому Кайлі обрала для появи на публіці досить незвичне поєднання образів.

Прозоре вбрання з чорними мереживами та шкіряна масивна куртка хоч і поєднувалися між собою, але виглядали надто пікантно. Також Дженнер не стала приховувати форми, намагаючись наголосити на результатах свого схуднення.

Після народження другої дитини Кайлі скинула 18 кг, чим дуже пишається.

"Дітко, холодно" - написала Дженнер.

У мережі відповіли:

«Ти світишся; сяюча королева!; Цікаво, скільки світіння заплатило тобі за це; цікаво, скільки вони тобі платять; більше нема чим брати, тільки одягом;

Потім надягніть куртку; Я думав, ти робиш хлист лол; злітно-посадкова смуга; Колись були твої флюїди. Тоді були ваші сімейні флюїди; Люблю цю епоху 😍; Все, що я хочу на Різдво, це ти.

Дівчина робить акцент на фігурі щоразу, коли позує на фото, тому любить одягатися у силуетні костюми, маленькі сукні чи незвичайні вбрання з вирізами на стегнах чи грудях.

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