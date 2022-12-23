Популярна інстаграм-модель вирішила показати, як веселиться на вечірках перед новорічними святами. При цьому Кайлі обрала для появи на публіці досить незвичне поєднання образів.
Прозоре вбрання з чорними мереживами та шкіряна масивна куртка хоч і поєднувалися між собою, але виглядали надто пікантно. Також Дженнер не стала приховувати форми, намагаючись наголосити на результатах свого схуднення.
Після народження другої дитини Кайлі скинула 18 кг, чим дуже пишається.
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"Дітко, холодно" - написала Дженнер.
У мережі відповіли:
«Ти світишся; сяюча королева!; Цікаво, скільки світіння заплатило тобі за це; цікаво, скільки вони тобі платять; більше нема чим брати, тільки одягом;
Потім надягніть куртку; Я думав, ти робиш хлист лол; злітно-посадкова смуга; Колись були твої флюїди. Тоді були ваші сімейні флюїди; Люблю цю епоху 😍; Все, що я хочу на Різдво, це ти.
Дівчина робить акцент на фігурі щоразу, коли позує на фото, тому любить одягатися у силуетні костюми, маленькі сукні чи незвичайні вбрання з вирізами на стегнах чи грудях.
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