Відома телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на найпопулярніші питання щодо неї в Інстаграм.

Популярна українська ведуча, знаменита артистка Леся Нікітюк не знімається у нових проектах, як це було раніше. Проте зірка цікавиться іншими речами, показує свої будні у мережі та займається з волонтерами для допомоги ЗСУ.

Також Леся намагається спілкуватися з фанатами, незважаючи на періодичні їдкі коментарі, які їй пишуть в Інстаграм недоброзичливці. Цього разу Нікітюк відповіла на запитання, які найбільше цікавили людей.

Артистку подякували за її роботу минулого року, на що вона відповіла: «Дякую нашим ЗСУ!».

Також вона розповіла, що з її новим сезоном «Лемаршрутки»:

«Ми відзняли вісім серій. Готові знімати наступні випуски, чекаємо на звістки від ЗСУ. А поки дивіться готові на Ютубі!».

Також Нікітюк виклала чарівні фото, на яких показала себе у розкішному новорічному образі.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "З Новим Переможним 2023 роком! Ви загадали "те саме бажання" вчора?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки.

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