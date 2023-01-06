Популярна українська ведуча, знаменита артистка Леся Нікітюк не знімається у нових проектах, як це було раніше. Проте зірка цікавиться іншими речами, показує свої будні у мережі та займається з волонтерами для допомоги ЗСУ.
Також Леся намагається спілкуватися з фанатами, незважаючи на періодичні їдкі коментарі, які їй пишуть в Інстаграм недоброзичливці. Цього разу Нікітюк відповіла на запитання, які найбільше цікавили людей.
Артистку подякували за її роботу минулого року, на що вона відповіла: «Дякую нашим ЗСУ!».
Також вона розповіла, що з її новим сезоном «Лемаршрутки»:
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«Ми відзняли вісім серій. Готові знімати наступні випуски, чекаємо на звістки від ЗСУ. А поки дивіться готові на Ютубі!».
Також Нікітюк виклала чарівні фото, на яких показала себе у розкішному новорічному образі.
У підписі до публікації Нікітюк написала: "З Новим Переможним 2023 роком! Ви загадали "те саме бажання" вчора?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки.
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