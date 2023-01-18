Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Однак цього разу шоумен виклав сумний пост, у якому показав наслідки авіакатастрофи у Броварах, та поділився совими переживаннями та співчуттями.

Як відомо, вранці 18 січня українців приголомшила новина про катастрофу вертольота у Броварах під Києвом. В авіакатастрофі вертоліт з керівництвом Міністерства внутрішніх справ упав посеред житлового району поряд із дитячим садком. Усі, хто були на борту, включаючи міністра МВС та його заступників, загинули, також є жертви серед дітей та працівників дитсадка.

У підписі до публікації Хіменес-Браво поділився своїми переживаннями та співчуттями:

"Сьогоднішній ранок розпочався з сумної звістки… В Броварах гелікоптер ДСНС впав і розбився на території одного з місцевих дитячих садочків. Станом на зараз, 14 людей загинуло, 25 поранено, з яких 11 — діти. На борту гвинтокрила знаходився Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович та ще 6 членів екіпажу. Усі вони — загинули. Невимовний біль та горе для всієї України. До втрат не звикнути, проте під час війни їх не уникнути… Не можу навіть уявити емоції тих, хто вранці з посмішкою проводжав коханих на роботу, хто вів своїх дітей у садочок, та хто бажав гарного дня близьким, яких сьогодні не стало. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих...".

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