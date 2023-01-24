Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розвіяв поширений міф про те, що взимку немає овочів.
"Те, що взимку немає овочів - міф. Те, що зимові овочі несмачні - міф. Просто треба з ними правильно працювати. Візьміть буряк, подивіться на нього і засуньте у духовку. Візьміть моркву, подивіться на неї і засуньте у духовку. Візьміть пастернак, подивіться на нього і засуньте у духовку. Візьміть капусту, подивіться на неї та засуньте у духовку. Візьміть селеру, подивіться на неї і засуньте у духовку. Візьміть гарбуз, подивіться на нього і засуньте у духовку", — пише Євген Клопотенко.
До будь-яких овочів добре підійдуть олія, насіння/горішки, лимон, розмарин.
"Якщо додаєте м‘ясо до овочів, то заправляйте йогуртом з зеленню (кінза - топ). От ви і зробили собі найкращі зимові овочі. А, ну і не забувайте про ферментацію: квашена капуста, огірочки, помідори - то ж український скарб", — наголосив переможець "Мастер Шеф".
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Українці в коментарях підтримали Євгена Клопотенка:
"Печений бурячок та морква - то любов, а квашена капуста, пелюстка - то реально скарби, треба їх у культурну спадщину ЮНЕСКО😍";
"супер! І то здорові та смачні продукти, та не такі дорогі як пластикові помідори з супермаркету! Треба вчитися їсти правильну та просту їжу".
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.
Також Politeka писала, що Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.