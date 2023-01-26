Популярний виконавець Павло Зібров із розчаруванням повідомив про позицію Таї Повалій щодо війни в нашій країні. Він розповідає, що з Повалієм та її чоловіком вони товаришували 28 років.

Днями співачка заявила, що вважає лідера країни-агресора путіна своїм рятівником, а також сказала, що росія "позбавляє світ нацизму". На цю скандальну заяву відреагував Зібров, який послав Повалій за російським кораблем. Свій коментар він озвучив в інтерв'ю "Обозревателю" .

"Для мене її немає. Немає такої людини, такої співачки, такої громадянки України. Вважаю, за таку риторику треба позбавляти не лише звання народної артистки України, а й громадянства України", - прокоментував музикант Павло Зібров .

Він додав, що після таких слів Повалій має забути про повернення в Україну - тепер у неї зовсім інший шлях - за російським кораблем.

"Нехай живе у своїй рідній Росії і ніколи не ступає на українську землю. Слідом за російським кораблем дорога", - додав емоційно Павло Зібров .

Нагадаємо, що Полякову та Єфросинину після скандалу спробував напоумити Зібров.

Як повідомляла Politeka, Зібров побував на виставі Могилевської і не став мовчати.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України звернулася зворушливо до Зіброва, Павло відповів.



