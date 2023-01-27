Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала колаж, щоб похвалитися, що стала обличчям світового бренду, але зрештою налякала фанатів.

Як виявилось, Надя та ще одна українська зірка Маша Єфросиніна стали рекламними особами нової кампанії відомого бренду. Примітно, що наші знаменитості у цій кампанії стали в один ряд із такими світовими зірками як Наомі Кемпбелл та Джіджі Хадід.

Проте через специфіку колажу – Надя тримає в руках своє дитяче чорно-біле фото – українці при першому погляді налякалися та подумали, що це знімок УЗД та співачка повідомляє про вагітність. У коментарях відразу почалося обговорення:

"Надя, щоб ти знала, що так швидко ми ще ніколи не заходили на твій пост. У мене мало серце не впало".

"Спочатку подумала, що ти вагітна, і в руках фото з УЗД".

"Надя навіщо так лякати? Думала, що реально фото з УЗД".

"Мені, коли надійшло повідомлення про піст, я злякалася від щастя. Хто зрозумів мене, то зрозуміли, про що я".

"Які милі ластовиння".

"Яка красуня".

"Навіть не знаю, де ти миліший зараз чи в дитинстві".

"Але маленька Надя не знала, що підкорить мільйони сердець".

"А в очах все та сама маленька і добра дівчинка".

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