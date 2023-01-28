Як пише Politeka.net , Катерина Лозовицька – відома українська блогерка, яка перемогла на шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Але після проекту пара не змогла розбудувати стосунки і дуже швидко розійшлася. Натомість Катя стала успішною блогеркою, за якою стежать майже 300 тисяч українців і цього разу переможниця романтичного шоу вирішила поговорити з фанатами.

"Запитуйте", - написала Катя у сторіс.

"Хотіла б насправді повернути стосунки з Алексом?" - запитав фанат.

"Ну що це за питання. Чи хотіла б я повернути стосунки з Алексом? Які стосунки, які тривали місяць і повністю мене не влаштовували. Ці стосунки я повинна хотіти повернути? Ну ні, це було правильне рішення, яке прийняте під час. Тому абсолютно жодних бажань повернути щось у мене нема", - сказала Лозовицька.

"Хто все ж таки був ініціатором вашого розставання? У кожного своя версія?", - запитав ще один фанат.

"Думаючи люди зрозуміють, хто говорив правду, а хто просто намагався себе захистити", - відповіла Катя.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Лозовицька видала несподівані подробиці лаштунки шоу.

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