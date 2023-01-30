Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним відео, у якому приміряла стильний образ на всі випадки життя.

Як видно, у ролику Даша знята у затишній кімнаті, де на підлозі стоїть великий її портрет. Перед камерою дівчина спочатку з'явилася у вільній чорній толстовці та кімнатних капцях, а потім почала одягатися. Вона вибрала максимально стриману, але стильну цибулю – джинси, чорну водолазку та коротку темну куртку з яскравим малюнком на спині. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Стандартний лук на всі випадки життя". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Крута курточка. Підкажіть, де брали?".

"Гарна цибуля. Джинси від Zara сподобалися. Як їх можна знайти?".

"Духи не можна розтирати".

"Підкажіть, будь ласка, що це за модель джинсів мом?"

"Ну млинець, ці вареники".

"Дуже красивий колір волосся, як колір називається не підкажете?"

"Що з губами?"

"Куртка залікова! Champion?".

"Ну ці губи зробила".

"Даша, дайте артикул джинсиків".

"Це почалася пародія на Квіткову?"

"Джинси просто топчик, зараз усі їх захочуть".

"Що з губами? Явний перебір".

Нагадаємо, "Доказано, что…": Анита Луценко из "Зважені та щасливі" рассказала, что происходит, когда начинаете заниматься спортом.

Як повідомляла Politeka, "Вы невероятная": Лобода в необычном образе удивила новым черно-белым фото.

Також Politeka писала, що "Эти моменты бесценны": Онуфрийчук из "Танців з зірками" вернулась из Швейцарии в родное село.