Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, разом із електронним гуртом PROBASS ∆ HARDI, який найбільше прославився завдяки треку «Доброго вечора, ми з України», оголосила збір на реанімобіль швидкої допомоги.

"Щоб рятувати життя людей, українським медикам потрібні реанімобілі типу С — спеціалізовані автівки, обладнані дефібриляторами, кардіомоніторами, кисневими балонами та апаратами штучної вентиляції легень. Тобто всім необхідним для підтримки життя поранених під час транспортування до лікарні", — пише Alyona Alyona.

Щоб привернути увагу до цього збору, Альона та PROBASS ∆ HARDI відзняли нову відеороботу на їхній спільний трек «Роздам сповна».

"Щоденно на фронт відправляються сотні таких автомобілів, щоб рятувати життя людей. В результаті вони часто зазнають значних пошкоджень і потребують ремонту. Кожен такий автомобіль — вагомий внесок як у роботу наших медиків, так і у збереження не одного людського життя", — наголосила реперка.

Раніше Alyona Alyona підбила підсумки року своєї співпраці зі співачкою Jerry Heil.

"За цей рік ми з Яною також мали свої іспити — Яна отримала травму після концерту, а я тим часом захворіла і на тиждень випала з життя. Сподіваюсь, що в новому році ми напишемо ще багато класних пісень", — додала Альона.

Нагадаємо, що Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona чесно зізналася, від чого вона страждає.

Також Politeka писала, що Alyona Alyona переписала свій хіт після обстрілу, закликавши викинути росію з життя.