Американська актриса Торі Спеллінг, яка знайома мільйонам глядачів завдяки ролі Донни в серіалі «Беверлі Хіллз, 90210», опублікувала в Інстаграм рідкісне фото, на якому можна побачити її маму – Кенді Спеллінг.

Нагадаємо, Торі народилася в сім'ї медіамагната Аарона Спеллінга, який помер від інсульту в 2006 році. Актриса була улюбленицею батька, з мамою стосунки складалися дуже важко.

Були часи, що мама і дочка не розмовляли одна з одною роками. Однак зараз, судячи з усього, у відносинах Торі і Кенді Спеллінг настало потепління.

У своєму Інстаграмі, зірка, демонструючи фото з червоної доріжки, повідомила, що вони дуже добре провели час.

«Акторський склад був неймовірний. Шоу веселе і ностальгічне. Фестиваль усмішок від початку до кінця!», - прокоментувала Торі Спеллінг дійство, на яке завітала разом з мамою і дочками.

У свою чергу фоловери актриси акцентували свою увагу на зовнішньому вигляді Кенді Спеллінг. Особливо багао коментарів заслужив светрик жінки.

«Бабуся навіть внучку не обійме?», «Бабуся в светрі з сигаретами?», «Мені потрібен светр твоєї мами», «Чому мама не посміхаєтья», «Бабусин светр – це істерика» - коментують підписники Торі Спеллінг.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, як зараз виглядають зірки "Беверлі-Хіллз, 90210".

Також повідомлялось, як зараз виглядає Дмитро Дікусар, який пішов в ЗСУ.

Крім того, Politeka.net писала, про смерть зірки серіалів.