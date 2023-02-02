Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська дала кілька простих порад для здорового харчування.

На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова пояснила, як знизити рівень холестерину за допомогою харчування.

"Підвищений рівень холестерину в крові може призвести до серйозних серцевих захворювань. Аби цього не сталося, варто переглянути власне харчування та включити до раціону певні продукти, які допоможуть знизити рівень холестерину", — пише Марина Боржемська.

По-перше, частіше снідайте вівсянкою, у складі якої є розчинна клітковина - бета-глюкан. Вівсяна каша, овес, висівки - ваші друзі в боротьбі з зайвим холестерином.

По-друге, вживайте горіхи - вони є джерелом мононенасичених та поліненасичених жирів, які сприяють нормалізації рівня холестерину. Також додавайте в раціон авокадо, плоди якого збагачені мононенасиченими жирами, клітковиною та фітонутрієнтами. Ще джерелами ненасичених жирів є маслини, риба, оливкова олія, темний шоколад.

Також зірка "Зважені та щасливі" радить готувати каші з ячменю. Цільнозерновий ячмінь має велику кількість бета-глюканів у насінні. Бобові культури також мають здатність знижувати рівень холестерину. Горох, квасоля і сочевиця містять чимало розчинної та нерозчинної клітковини.

Ще одна порада від Марини Боржемської — пийте зелений чай. Так з часом ви зможете понизити рівень холестерину та ризик серцевого нападу. Споживайте менше цукру та фруктози. Додавайте у раціон фрукти, ягоди та сухофрукти.

Також важливий режим харчування: сніданок, обід, вечеря та, якщо виникає потреба, перекус.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

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