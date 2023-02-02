На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова объяснила, как снизить уровень холестерина с помощью питания.
"Повышенный уровень холестерина в крови может привести к серьезным сердечным заболеваниям. Чтобы этого не произошло, следует пересмотреть собственное питание и включить в рацион определенные продукты, которые помогут снизить уровень холестерина", - пишет Марина Боржемская.
Во-первых, чаще завтракайте овсянкой, в составе которой есть растворимая клетчатка – бета-глюкан. Овсяная каша, овес, отруби – ваши друзья в борьбе с лишним холестерином.
Во-вторых, употребляйте орехи – они являются источником мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, способствующих нормализации уровня холестерина. Также добавляйте в рацион авокадо, плоды которого богаты мононенасыщенными жирами, клетчаткой и фитонутриентами. Еще источниками ненасыщенных жиров являются маслины, рыба, оливковое масло, темный шоколад.
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Также звезда "Зважені та щасливі" советует готовить каши из ячменя. Цельнозерновой ячмень имеет большое количество бета-глюканов в семенах. Бобовые культуры также обладают способностью снижать уровень холестерина. Горох, фасоль и чечевица содержат много растворимой и нерастворимой клетчатки.
Еще один совет от Марины Боржемской – пейте зеленый чай. Так со временем вы сможете снизить уровень холестерина и риск сердечного приступа. Потребляйте меньше сахара и фруктозы. Добавляйте в рацион фрукты, ягоды и сухофрукты.
Также важен режим питания: завтрак, обед, ужин и, в случае необходимости, перекус.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.