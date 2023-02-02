Популярна українська телеведуча та засновниця благодійного фонду Маша Єфросиніна, яка з початку війни вивезла дітей до Польщі і тепер мешкає на дві країни, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася кадрами з поїзда та розповіла, як тепер виглядає її реальне життя.

Так, на нових відео у сторіс Маша з'явилася у поїзді, вона знімає себе у дзеркало купе та розповідає, що тепер її життя часто проходить у поїздах. Як виявилось, телеведуча часто мотається з Києва до Варшави, де мешкають її діти.

"Не минуло й тижня, як я виконую ваше побажання показувати більше реального життя. Вона у мене виявляється така реальна, що ніколи стримати. Я або постійно в поїздах Київ-Варшава-Київ, або розгрібаю купу справ у кожній з цих локацій. Сьогодні я, наприклад, не змогла згадати вранці, де я. І знову поїзд до Києва. Але в хорошій же компанії", - розповіла Єфросиніна в сторіс.

На ще одній сторіс Маша тримає в руках легендарну склянку Укрзалізниці та цокається чаєм зі своїми сусідами по купе та мило посміхається. "Ну, ці келихи, то ж любов", - підписала сторіс Єфросиніна.

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