Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала яскраві фото з благодійного вечора, де вдалося зібрати мільйон гривень.

Судячи з кадрів, ці заходи Оля вела разом із телеведучим Володимиром Остапчуком. Для вечірки артистка вибрала незвичайний, але дуже стильний образ – на ній сірий костюм широкого крою та яскравий зелений корсет, який вона одягла поверх піджака. Також на знімках можна побачити, що за цей вечір Оля змінила кілька образів, а миттєво дуже яскраво виявляла емоції.

У підписі до публікації Цибульська розповіла: "Вгадай, на якій фотці я дізналася цю новину. "Оля, що це за чоловік в літах, який обіймає тебе на другому фото? (не першому)". "Оля, а чому ти така шокована на п‘ятій фотці?". "Оля, а від чого ти так кайфуєш на останньому кадрі?".

Відповідь: МИ ЗІБРАЛИ МІЛЬЙОН! Мільйон гривень за один вечір на будівництво нових домівок для переселенців з Херсону, Харкова, Маріуполя, Бучі, Соледару та інших міст, що потерпіли від страшної окупації. Завдяки чудовим людям, якраз як на другому фото. І я готова обійняти кожного, хто вкотре доводить, наша непереможна сила - в єдності!".

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