Так, цього разу шеф-кухар розповіла про своє минуле та непросте життя. За словами Ольги, головною була завзятість та бажання працювати.

«Коротка історія, як стати кухарем. Я народилася 89-го року. Тобто застала ще ті часи безгрошів'я наших молодих батьків.

Мої були вчителями у школі з малими зарплатами та великим господарством удома. У нас було все – 3 корови, теляти, десяток свиней, сто птахів – гуси, кури, качки, двадцять кроликів. 20 соток міста, 10 саду, пасіка...» - розпочала свою розповідь Ольга.

Вона також додала, що в неї й друг питав: «Як ти в тому маленькому селі навчилася готувати та стала тією, ким стала, як?».

Мартиновська відповіла: А я розповім, як. Все ж таки не випадково».

Також раніше Ольга Мартиновська порадила українцям приготувати сирне суфле. Суфле може бути солоним, солодким, морозивом, але цього разу готуватимемо саме солоне.

"Суфле - від слова "надувати" "дути", тобто воно обов'язково має бути повітряним, легким, надутим! Готувати супер легко, лише кілька нюансів треба знати", - пише зірка "Майстер Шеф".

Нагадаємо, Мартиновська з "Мастер Шеф" набрала зайві кг на зйомках та здивувала кадрами.

Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Мастер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.

Також Politeka писала, що Ольга Мартиновська засвітилася в компанії красеня-француза.