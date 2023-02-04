Так, цього разу шеф-кухар розповіла про своє минуле та непросте життя. За словами Ольги, головною була завзятість та бажання працювати.
«Коротка історія, як стати кухарем. Я народилася 89-го року. Тобто застала ще ті часи безгрошів'я наших молодих батьків.
Мої були вчителями у школі з малими зарплатами та великим господарством удома. У нас було все – 3 корови, теляти, десяток свиней, сто птахів – гуси, кури, качки, двадцять кроликів. 20 соток міста, 10 саду, пасіка...» - розпочала свою розповідь Ольга.
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Вона також додала, що в неї й друг питав: «Як ти в тому маленькому селі навчилася готувати та стала тією, ким стала, як?».
Мартиновська відповіла: А я розповім, як. Все ж таки не випадково».
Також раніше Ольга Мартиновська порадила українцям приготувати сирне суфле. Суфле може бути солоним, солодким, морозивом, але цього разу готуватимемо саме солоне.
"Суфле - від слова "надувати" "дути", тобто воно обов'язково має бути повітряним, легким, надутим! Готувати супер легко, лише кілька нюансів треба знати", - пише зірка "Майстер Шеф".
Нагадаємо, Мартиновська з "Мастер Шеф" набрала зайві кг на зйомках та здивувала кадрами.
Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Мастер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.
Також Politeka писала, що Ольга Мартиновська засвітилася в компанії красеня-француза.