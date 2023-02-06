Співачка Надя Дорофєєва показала, як готує її новий бойфренд Михайло Кацурін, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою "Час та Скло". А минулого року стало відомо, що артистка пішла від свого чоловіка Володимира Дантеса. Після цього стало відомо, що Дорофєєва розпочала стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним, який був другом сім'ї довгий час.

Не забуває Надя і про ТікТок, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Дорофєєва показала, як новий хлопець уміє готувати рибу.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Не стоп, я так не можу, я ще не звикла";

"То Дантес постійно куховарив, а тепер інший) Норм";

"Піпець, дивлюся це відео і мені шкода Дантеса)";

"Дочекаюсь, коли Кацурін буде з Дантесом";

"я подумав, що Дантес постригся";

"Звикла))) подобаються двоє: Дантес і Надя і можу вже сприймати їх окремо. Головне щоб щасливі були";

"Ну одне точно ясно, голодна Дорофєєва спати не ляже. А глибше лізти це вже зайве";

"я коли дивилася це відео, так і знала що згадуватимуть Дантеса";

"Кращі та милі, після змін в особистому житті творчість Наді піднялася на набагато вищий рівень".

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А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва зіткнулася з викликом під час зйомок кліпу "Вотсап" та показала поранені пальці.

Також Politeka писала, що Дорофєєва емоційно відреагувала на коментарі українців



