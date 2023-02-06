Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою "Час та Скло". А минулого року стало відомо, що артистка пішла від свого чоловіка Володимира Дантеса. Після цього стало відомо, що Дорофєєва розпочала стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним, який був другом сім'ї довгий час.
Не забуває Надя і про ТікТок, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Дорофєєва показала, як новий хлопець уміє готувати рибу.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Не стоп, я так не можу, я ще не звикла";
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
"У вас убогості більше ніж у всіх разом взятих": скандальна пресофіцерка ДПСУ грубо відповіла українцям
Резнікова можуть звільнити з посади міністра оборони України: хто, ймовірно, займе його місце
Нові правила грошового забезпечення: українцям роз'яснили, що буде з виплатами з лютого
"Прощавай, королева": пішла з життя знаменита актриса-красуня, без мами залишилися троє дітей
"То Дантес постійно куховарив, а тепер інший) Норм";
"Піпець, дивлюся це відео і мені шкода Дантеса)";
"Дочекаюсь, коли Кацурін буде з Дантесом";
"я подумав, що Дантес постригся";
"Звикла))) подобаються двоє: Дантес і Надя і можу вже сприймати їх окремо. Головне щоб щасливі були";
"Ну одне точно ясно, голодна Дорофєєва спати не ляже. А глибше лізти це вже зайве";
"я коли дивилася це відео, так і знала що згадуватимуть Дантеса";
"Кращі та милі, після змін в особистому житті творчість Наді піднялася на набагато вищий рівень".
Нагадаємо, Дорофєєва в маленькій сукні здивувала стрункою фігурою без зайвого пафосу
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва зіткнулася з викликом під час зйомок кліпу "Вотсап" та показала поранені пальці.
Також Politeka писала, що Дорофєєва емоційно відреагувала на коментарі українців