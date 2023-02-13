Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, суддя Майстер Шеф, показав, як правильно переходити на правильне харчування.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український шеф-кухар та ресторатор, який став суддею "Майстер Шеф", колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. На цей раз Хіменес-Браво показав, як потрібно правильно переходити на правильне харчування. На кадрах Ектор нюхав шоколад, а потім їв салат.

"Коли знову на ПП із понеділка", - написав Ектор у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:

"У сусіда завжди смачніше, навіть нюхати шоколад";

"Я сьогодні також на правильному понеділку. Але це не точно, вечір покаже";

"Чисто я. З чергового понеділка знову на ПП";

"Та сама, неділя, дві, я навіть півтора року протрималася, а протягом війни щось стратила. З'явився якийсь страх, що можу залишитися голодним. От і стратила";

"Або тільки баби одні в голові";

"З ранку ЗОЖ, а ввечері смажена картопля";

"Ахахаха, класне відео".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" підкорив фігурою після схуднення .

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів простий рецепт курки

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розкрив секрет легендарного грецького соусу