Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український шеф-кухар та ресторатор, який став суддею "Майстер Шеф", колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. На цей раз Хіменес-Браво показав, як потрібно правильно переходити на правильне харчування. На кадрах Ектор нюхав шоколад, а потім їв салат.
"Коли знову на ПП із понеділка", - написав Ектор у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:
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"У сусіда завжди смачніше, навіть нюхати шоколад";
"Я сьогодні також на правильному понеділку. Але це не точно, вечір покаже";
"Чисто я. З чергового понеділка знову на ПП";
"Та сама, неділя, дві, я навіть півтора року протрималася, а протягом війни щось стратила. З'явився якийсь страх, що можу залишитися голодним. От і стратила";
"Або тільки баби одні в голові";
"З ранку ЗОЖ, а ввечері смажена картопля";
"Ахахаха, класне відео".
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" підкорив фігурою після схуднення .
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